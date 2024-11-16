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В Подмосковье отметили День вторичной переработки

Более 2 млн тонн отходов переработали в Подмосковье с начала года

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Unsplash

С начала 2024 года в Подмосковье переработали более 2 млн тонн отходов, рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он отметил, что неравнодушные общественные организации, экоактивисты и волонтеры делают все возможное, чтобы помочь окружающей среде.

Мурашов добавил, что из отходов делают контейнерные площадки, предметы быта и оборудование для помощи людям с ограниченными возможностями.

По словам Мурашова, в 2024 году в регионе установили более 600 баков для сдачи текстиля и фандоматов для приема пластика, а также более 1200 емкостей для сухих и смешанных отходов.

Он добавил, что ежедневно на благо региона работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, 7 региональных операторов и порядка 400 заводов-переработчиков.

Напомним, 15 ноября отмечается международный День перерабработки отходов.

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