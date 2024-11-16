В Абхазии усилили работу постов ДПС на фоне протестов

Начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба заявил, что городские и районные подразделения ГАИ МВД Абхазии работают, а стационарные посты ДПС усилили. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале «Апсныпресс».

По его словам, несмотря на сложившуюся внутриполитическую ситуацию, все городские и районные подразделения госавтоинспекции работают в соответствии с положением. Также сотрудникам ДПС поручили реагировать на нарушения правил дорожного движения.

Самих водителей он призвал соблюдать ПДД.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция сочла, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее оппозиция Абхазии призвала население выйти на собрание у парламента.