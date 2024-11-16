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В Алтайском крае девочка спасла мать от агрессивного отчима

На Алтае мужчина получил 9 лет колонии за жесткое избиение сожительницы

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Depositphotos

Житель города Рубцовска признан виновным в жестоком избиении своей сожительницы, женщину от побоев спасла ее дочь, которая смогла позвать на помощь. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Как удалось установить и доказать следствию, 33-летний обвиняемый около года проживал с жительницей Рубцовска и ее малолетними детьми. В апреле 2024 года нетрезвый россиянин набросился на сожительницу с кулаками и начал избивать ее.

Одна из дочерей пострадавшей смогла выбежать из квартиры и позвать соседей на помощь, домашнего тирана скрутили и передали полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении, совершенном с особой жестокостью. Россиянку удалось спасти.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Манском районе Красноярского края местный житель из ревности напал с ножом на сожительницу, поджег дом и скрылся. Поджигатель сам явился в полицию. Он признался, что заподозрил возлюбленную в измене. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил ее в область живота. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и сбежал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин похитил сестру и заставил ее переписать на себя квартиру.

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