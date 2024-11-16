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Загоревшийся приют в Подмосковье не проверяли на пожарную безопасность

ТАСС: приют для женщин в Одинцово не проверяли на пожарную безопасность

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Виталий Аньков/РИА Новости

Загоревшийся в подмосковном Одинцово частный приют для женщин не проверяли на соответствие нормам безопасности, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, проверка не проводилась из-за того, что дом является частным.

«Инспекции такого рода объектов запрещены законодательством», — заявили в оперативных службах.

Возгорание в приюте в садовом некоммерческом товариществе «Горицвет» произошло 15 ноября около 22:00. Площадь возгорания в приюте составила 300 кв. м. В тушении огня участвовали 15 специалистов и три единицы техники. По данным властей, на момент пожара в доме, который принадлежит частному благотворительному фонду, находились 26 человек, из которых 18 — дети. В результате возгорания угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Также экстренная медицинская помощь потребовалась женщинам 22 и 35 лет. Постояльцев учреждения перевезли в аналогичный центр в другом районе Подмосковья. Возгорание было локализовано в 22:40, а через час пожарные его ликвидировали. Однако вскоре SHOT написал, что пожар возобновился: на втором этаже заметили пламя. Причинами возгорания могли быть короткое замыкание электрообогревателя и неисправность проводки в спальне на втором этаже.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.

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