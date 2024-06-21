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Врачи объяснили, как летом не отравиться консервами и готовыми блюдами

Диетолог Русакова: летом продукты нужно обязательно подвергать термообработке

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Depositphotos

Если продукты подвергаются плохой термообработке или содержат в себе недостаточное количество соли или уксуса, то в них могут появиться опасные бактерии, предупредила диетолог Дарья Русакова. В основе хорошего блюда лежит термическая обработка, которая помогает избежать многих проблем, рассказала 360.ru диетолог Дарья Русакова.

Вероятность отравиться готовыми блюдами возрастает в летнее время. Блюдо может испортиться, к примеру, в ходе неправильной транспортировки и хранения. Что касается ботулизма, то его токсины появляются в анаэробной среде без кислорода, поэтому особенную осторожность нужно проявлять при покупке консервов или продуктов в вакууме.

«Обычно, если ботулотоксин поразил консервы, то это будут вздутые банки», — отметила Русакова.

Она также призвала россиян быть осторожными при консервации, подчеркнув, что, если овощи плохо вымыты и недостаточно термически обработаны, – это создает почву для образования инфекции.

По последним данным Минздрава, сейчас в стационарах находится 301 россиянин с диагнозом «ботулизм», 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Причиной отравления стала консервированная фасоль, Роспотребнадзор уничтожил около 20 тонн зараженной продукции на мусоросжигательном заводе. Руководителей компании-производителя арестовали.

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.

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