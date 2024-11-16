Полиция задержала 18-летнего юношу и его младшую сестру за распространение наркотиков

На Ямале задержали юных брата и сестру из Иркутска, которые занимались распространением наркотических средств. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на заявление СУ СКР по региону.

В июне 18-летний брат и его несовершеннолетняя сестра прибыли из Иркутска на территорию ЯНАО, где собирались заниматься сбытом наркотиков. 9 июля их задержали в городе Губкинский, в ходе обыска правоохранители изъяли из их квартиры наркотическое вещество в крупном размере. Следователи установили, что до этого родственники торговали запрещенными веществами в других населенных пунктах ЯНАО.

Когда стражи порядка попытались задержать подозреваемых, юноша распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику полиции, попытался сбежать, но был пойман. В его отношении молодого человека также возбудили дело о применении насилия к представителю власти. В ближайшее время он и его сестра предстанут перед судом.

Ранее в Таиланде маленькая девочка разносила наркотики по округе по просьбе родителей.