Родители заставляли свою шестилетнюю дочь заниматься распространением наркотиков

В Таиланде мужчина обратился к местному общественнику, чтобы спасти шестилетнюю девочку от ее родителей-наркоманов, сообщает The Thaiger.

Житель провинции Супханбури обратился к известному в стране активисту, чтобы организовать спасение маленькой девочки после того, как увидел, что члены ее семьи употребляют наркотики и заставляют ее разносить их по всей округе. Известно, что дом семьи находился неподалеку от полицейского участка, но стражи порядка как будто не замечали происходящего.

Мужчина давно знал семью, и когда девочка призналась, что мать часто избивает ее, решил действовать. Оказалось, что наркотики употребляют мать, отчим, а также дедушка и бабушка пострадавшей прямо у нее на глазах. Позже мужчина выяснил, что девочка забирала из дома пакеты с наркотиками и раздавала их другим наркозависимым, живущим поблизости.

В государственных органах мужчине, пытающемуся помочь ребенку, отказали в сопровождении. По его данным, крупный наркоторговец поставлял вещества наркопотребителям этого народа через семью девочки, и полиция об этом знала.

Общественник, к которому обратился таец, приехал в Супханбури 10 июля. Благодаря его вмешательству полиция начала расследование и арестовала трех наркодилеров.

Ранее в Москве годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками матери.