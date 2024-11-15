Укравших из московского магазина кота школьниц нашли в Алуште

Жительниц Москвы 10 и 12 лет, которые украли из зоомагазина на севере столицы кота по кличке Лучик, нашли в Алуште. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметила сотрудник ведомства.

До этого в соцсетях появилась информация, что девочки ушли из дома, их несколько дней разыскивали родители и полиция.

Информация о том, как несовершеннолетние оказались в Крыму и что стало с рыжим котом, которого школьницы перед своим путешествием забрали из магазина на Фестивальной улице, отсутствует. Питомец находился в магазине на передержке, ему искали новый дом.

Как передавал Life со ссылкой на SHOT, девочки были замечены в издевательствах над животными. В частности одна из несовершеннолетних публиковала в своих соцсетях фотографию перекрашенной в разные цвета собаки.

Ранее саперы отобрали ручную гранату у кота, который решил с ней поиграть.