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В Заполярье прошел «Норильский суперфинал» по медиафутболу

В Норильске завершился суперфинал футбольной Медиалиги

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РПЛ

В Заполярье состоялся финальный футбольный матч Медиалиги, в котором встретились команды 2DROTS и Broke Boys. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что финальные соревнования прошли на мини-футбольной площадке спортивного комплекса «Айка».

«2DROTS открыли счет на второй минуте и удерживали преимущество почти весь первый тайм. В конце первой половины гол забили Broke Boys, однако соперники вернули себе лидерство и ушли с ним на перерыв. Второй тайм прошел более активно, в итоге матч закончился со счетом 7:3 в пользу Broke Boys», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул президент команды Broke Boys Дмитрий Егоров, футболисты продолжительное время готовились к этой встрече. По его словам, единственной целью футболистов была победа.

Егоров рассказал, что не в первый раз приезжает в Норильск. По его мнению, каждый житель страны должен побывать в этом заполярном городе и посмотреть на все своими глазами.

«Понять, где добывается богатство нашей страны, чьими неимоверными усилиями. Мы в Москве живем, работаем какими-нибудь журналистами и кайфуем. А здесь куется национальное благосостояние», — заключил он.

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