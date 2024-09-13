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Россиянка отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте

В Озерске женщина отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте

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Shutterstock

В Озерске Челябинской области женщина отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте, из-за которой семья не смогла улететь в отпуск. Об этом со ссылкой на пресс-службу Озерского горсуда сообщает Ura.ru.

По информации агентства, 3 января у россиянки и ее сына изъяли загранпаспорта в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате семья не смогла улететь на запланированный отдых в Таиланд.

После этого женщина обратилась в суд с требованием возместить ущерб за допущенную в документе ошибку, из-за которой она не смогла воспользоваться туром. Несмотря на то, что представители УМВД по Озерску отвергли требования россиянки, суд пришел к выводу, что на компетентных сотрудниках также лежит ответственность за правильное указание данных.

Суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с МВД в ее пользу суммарно около 500 тысяч рублей. В эту сумму вошли ущерб, компенсация морального вреда и судебные расходы.

Ранее петербургский суд взыскал с МВД полмиллиона рублей за пытки электрошокером в отделе.

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