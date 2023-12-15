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Волгоградец, чьи козы вытоптали цветы на участке соседа, заплатит ему 600 тысяч рублей

Житель Волгограда заплатит соседу-садоводу, участок которого пострадал от его коз

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Depositphotos

В Волгограде суд обязал местного жителя заплатить за ущерб от нашествия его коз на участок соседа. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

В начале июня козы зашли на земельный участок мужчины, который занимается садоводством – разведением цветов и декоративных деревьев для собственных нужд.

После визита соседского скота он обнаружил, что плодовые и декоративные деревья, саженцы цветов и винограда повреждены и съедены. Кроме того, козы порвали полог его беседки. Тогда садовод решил привлечь хозяина животных к ответственности и обратился в суд с исковым заявлением. Ущерб он оценил в 603 тысячи 122 рубля и 52 копейки.

В итоге требования истца были удовлетворены, и теперь ответчик, признавший себя хозяином коз, обязан выплатить ему всю запрошенную сумму.

Ранее родителей подростка, бросившего бутылки из-под лимонада на капот чужой машины, обязали заплатить за ее ремонт.

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