В Австралии ученые разработали способ обнаружения испорченного молока с помощью смартфона, пишет Oddity Central.

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса разработали новый метод проверки свежести молока с использованием вибрационного двигателя смартфонов. Новый датчик под названием VibMilk позволяет определить качество продукции, не открывая упаковку, сокращая возможность порчи и тем самым уменьшая отходы молочной продукции.

Профессор Вэнь Ху отмечает, что VibMilk — неинвазивное решение, позволяющее протестировать свежесть без риска контакта с бактериями. Технология основана на анализе изменений физических свойств молока, таких как плотность и вязкость, при воздействии вибрации.

Испытания на четырех распространенных моделях смартфонов показали эффективность метода: точность определения pH молока составила 98,35%, а в области свежести — 100%. Сейчас команда исследователей продолжает исследовать влияние упаковки на сигналы, чтобы улучшить технологию.

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