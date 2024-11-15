IT-эксперт Геллер не отметил изменений в качестве работы YouTube в России

Люди технически не подготовлены и путают термины. Об этом, комментируя информацию о стопроцентной доступности видеохостинга YouTube у некоторых российских операторов, заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck о том, что доступ к YouTube появился у абонентов большинства крупнейших мобильных операторов.

«Одно дело — это блокировка по IP-адресам. Другое — это уровень качества и скорости канала, на которых работает продукт, ресурс, но мы говорим о YouTube. Вот, поэтому он может быть и не быть заблокирован по IP, но также не очень хорошо, или даже плохо работать», — сказал Геллер.

Эксперт подчеркнул, что в этой теме важно не путать эти понятия.

«В моем случае, по крайней мере, как было плохое качество, как он не открывался, так он и не открывается. Будем смотреть, что будет дальше», — добавил он.

Также Геллер обратил внимание на то, что Google так и не начал обслуживать свои серверы в России.

«Потому что их нет и, по большому счету, никогда не было на российском рынке. Но серверы они раньше обслуживали, сейчас акцент сильно снизился. Ну, собственно, оно практически не работает, время идет», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что отечественные видеохостинги очень хорошо развиваются.

«Технически все готово, а контентно они значительно прирастают. И имеет смысл все-таки попытаться начать, хотя бы попробовать использовать российские продукты, приложения, видеохостинги, потому что, не ровен час, и совсем нигде YouTube работать не будет, а видео где-то смотреть надо, учиться, развлекаться и так далее», — заключил Геллер.