Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судимый россиянин вновь отправился в колонию за то, что лишил соперника глаза из ревности

В Ростове-на-Дону мужчина выстрелил в лицо своему сопернику и лишил его глаза

close
Depositphotos

В Ростове-на-Дону мужчина лишился глаза из-за ревнивого мужа знакомой. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 44-летний Владимир получил срок за кражу и пару лет назад освободился из мест лишения свободы. Он переехал в Ростов из другого региона и стал жить с Ниной и ее взрослым сыном. Четыре года назад, как утверждает мужчина, он нашел у лесополосы незарегистрированный травматический пистолет с одним патроном, который решил забрать с собой для самообороны.

В апреле этого года Владимир решил прогуляться с пасынком и взял с собой пистолет. На набережной они встретили Нину с другим мужчиной, что вызвало у сожителя женщины агрессию. В ходе конфликта он вытащил пистолет и выстрелил в предполагаемого ухажера своей подруги, тот получил тяжелую травму и лишился глаза.

Владимир избавился от оружия и сам позвонил в полицию, признавшись в содеянном. В итоге его отправили под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия и приговорили к лишению свободы на три года и четыре месяца в колонии строгого режима.

Ранее четвертая жена жителя Таиланда выстрелила в его пятую супругу из ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами