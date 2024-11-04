Судимый россиянин вновь отправился в колонию за то, что лишил соперника глаза из ревности

В Ростове-на-Дону мужчина лишился глаза из-за ревнивого мужа знакомой. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 44-летний Владимир получил срок за кражу и пару лет назад освободился из мест лишения свободы. Он переехал в Ростов из другого региона и стал жить с Ниной и ее взрослым сыном. Четыре года назад, как утверждает мужчина, он нашел у лесополосы незарегистрированный травматический пистолет с одним патроном, который решил забрать с собой для самообороны.

В апреле этого года Владимир решил прогуляться с пасынком и взял с собой пистолет. На набережной они встретили Нину с другим мужчиной, что вызвало у сожителя женщины агрессию. В ходе конфликта он вытащил пистолет и выстрелил в предполагаемого ухажера своей подруги, тот получил тяжелую травму и лишился глаза.

Владимир избавился от оружия и сам позвонил в полицию, признавшись в содеянном. В итоге его отправили под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия и приговорили к лишению свободы на три года и четыре месяца в колонии строгого режима.

Ранее четвертая жена жителя Таиланда выстрелила в его пятую супругу из ревности.