Использование ИИ назвали одним из ключевых аспектов развития «Рувики»

Использование искусственного интеллекта является одним из ключевых аспектов развития «Рувики», заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

«Сейчас пользователям неинтересно тратить время на прочтение длинного материала и выискивать нужную информацию, им нужен прямой ответ на вопрос здесь и сейчас», — сказал он.

Медейко добавил, что в «Рувики» в отличие от других нейросетевых чат-ботов используется Yandex GPT, который выдает материал на основе статей самой интернет-энциклопедии.

Также на «Рувики» доступен аудиоформат материалов.

«Мы ищем новые подходы к аудитории и авторам, чтобы дотянуться до тех людей, до которых не дотянулась «Википедия». Поэтому называть «Рувики» российским аналогом «Википедии» в корне неверно», — отметил он.

Гендиректор интернет-энциклопедии добавил, что «Рувики» принципиально не занимается коммерческим распространением информации.

«Сотрудничество с «Московским планетарием», «Музеем Москвы» и другие исключительно некоммерческое. Важность партнерства в получении ценной информации, а не в деньгах», — сказал он.

По словам Медейко, в настоящий момент реклама является единственным источником дохода интернет-энциклопедии.

«Реклама размещается в ограниченном объеме, так как сейчас мы экспериментируем и не гонимся за быстрой монетизацией», — сказал он.

Одной из главных задач Медейко назвал «сделать рекламу уместной и комплементарной контенту».

Он добавил, что в будущем в «Рувики», возможно, появится монетизация за услуги по подготовке, корректировке и верификации информации для моделей ИИ, различных приложений и сервисов IT-компаний.

Медейко подчеркнул, что на сегодняшний день количество рецензированных статей в «Рувики» превысило 8,5 тыс., а к концу года планируется достичь отметки в 10 тыс. Всего сейчас в «Рувики» больше 2 млн 44 тыс. статей, что превышает объем материалов «Википедии» на русском языке.