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Двое россиян пытали знакомого кипятильником, а потом обокрали

РЕН ТВ: в Москве двое мужчин пытали третьего кипятильником ради денег

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Depositphotos

В Москве двое мужчин пытали знакомого в его квартире, пытаясь получить с него деньги, а затем обокрали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, все произошло 11 ноября и началось со встречи четверых знакомых — троих мужчин и одной женщины. Они распивали спиртное в квартире одного из них. В какой-то момент выпивка закончилась, двое молодых людей попросили третьего сходить за «добавкой». Тот отказался. Тогда друзья захотели пройтись до магазина сами, но у них не было денег, так что они вновь обратились за помощью к приятелю. Тот отказал повторно. Это не понравилось подвыпившим мужчинам, и они избили знакомого. Все закончилось тем, что они раскалили кипятильник и стали прикладывать его к различным частям тела потерпевшего.

Злоумышленники обыскали мужчину, забрали ключи от его квартиры, заперли его, после чего куда-то ушли. Вечером они вернулись и отпустили жертву. Когда потерпевший пришел домой, то заметил, что там побывали неизвестные, предположительно, его знакомые. После их визита хозяин остался без двух мониторов и системного блока. Москвич написал заявление в полицию.

Ранее семья нашла своего кота, которого с порога дома украл неизвестный мужчина.

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