В США на ферме родилась корова-мутант с двумя головами, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, на ферме в округе Эдмонсон, штат Кентукки, родилась корова с двумя головами. Семья Тартер, владеющая животным, рассказала, что подобные аномалии бывают у одного теленка на 400 миллионов.

Фермеры отметили, что у теленка была необычно короткая спина, а также деформированные задние лапы и недоразвитая прямая кишка. По их словам, в прошлом у них был похожий случай со свиньей, которая тоже родилась с аномалиями, но это было несколько десятков лет назад.

Корова, родившая теленка, чувствует себя хорошо, несмотря на тяжелые обстоятельства, а новорожденное животное прожило не долго, сообщили хозяева.

Ранее в Таиланде родился теленок с человеческой головой.