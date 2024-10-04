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В США на ферме родилась корова-мутант с двумя головами

Daily Mail: на ферме в Кентукки на свет появилась корова с двумя головами

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Clara Bastian/Shutterstock/FOTODOM

В США на ферме родилась корова-мутант с двумя головами, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, на ферме в округе Эдмонсон, штат Кентукки, родилась корова с двумя головами. Семья Тартер, владеющая животным, рассказала, что подобные аномалии бывают у одного теленка на 400 миллионов.

Фермеры отметили, что у теленка была необычно короткая спина, а также деформированные задние лапы и недоразвитая прямая кишка. По их словам, в прошлом у них был похожий случай со свиньей, которая тоже родилась с аномалиями, но это было несколько десятков лет назад.

Корова, родившая теленка, чувствует себя хорошо, несмотря на тяжелые обстоятельства, а новорожденное животное прожило не долго, сообщили хозяева.

Ранее в Таиланде родился теленок с человеческой головой.

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