Беглов назвал строительство мегапроектов ключевым приоритетом развития Петербурга

Строительство мегапроектов XXI века входит в число десяти ключевых приоритетов развития Петербурга. Об этом на совещании по проекту «Санкт‑Петербург Марина» под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в число таких мегапроектов включено создание всесезонного морского курорта «Санкт‑Петербург Марина», который из-за уникальных природных условий и транспортной доступности может стать важнейшей частью новой туристской географии Северной столицы.

«Курорт в Горской создаст дополнительный туристический поток в 1,3 млн человек в год и внесет значимый вклад в экономику города», — отметил Беглов.

Он напомнил, что дорожная карта проекта уже разработана, подготовлена градостроительная документация, а также были внесены изменения в генеральный план Санкт‑Петербурга. Губернатор отметил, что правительство города общается с представителями профильных министерств о потребностях города для создания курорта. По его мнению, важно решить вопросы, связанные с энергетикой и дорожной инфраструктурой.

В свою очередь, Чернышенко считает важным синхронизировать планы с развитием транспортной инфраструктуры.

«Как подчеркнул наш президент, на подъем туризма в той или иной мере должны работать практически все национальные проекты. Такие масштабные проекты, как «5 морей и озеро Байкал» напрямую влияют на социально-экономическое развитие регионов», — сказал он.

Чернышенко уточнил, что реализация проекта «Санкт‑Петербург Марина» может создать около 7 тыс. рабочих мест.

В рамках проекта планируют создать марину полного цикла с возможностью зимнего хранения на 1000 яхт и летней стоянкой вместимостью до 1500 яхт. Таким образом, она станет самой большой в России. Кроме того, на туристской территории, кроме яхтенной марины и отелей появятся спортивные объекты, рестораны и другие объекты.

Отмечается, что к проектированию и строительству обеспечивающей инфраструктуры приступят в 2025 году. На первом этапе будут построены школа яхтенного спорта и яхт-клуб. Затем будут построены общественные пространства с набережными и парковыми зонами вдоль Финского залива. При этом общая площадь кластера составит 160 гектаров.