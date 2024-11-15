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Более 70 спикеров из 10 стран мира приняли участие в форуме «Культура. Медиа. Цифра»

Топ-менеджер Rambler&Co Иванова: люди все реже выбирают текстовый контент

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Программный комитет форума «Культура. Медиа. Цифра»

В современном мире целые поколения, выросшие на коротких видео, редко обращаются к текстовому контенту, заявила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова в рамках форума «Культура. Медиа. Цифра».

Они отметила, что тренд на осознанное потребление усиливается с каждым днем.

«Люди перестали бездумно серфить, хотят больше внимания уделять семье и жизни», — сказала она.

В рамках обсуждений на тему искусственного интеллекта участники форума обратили внимания на востребованность новых специальностей.

Иванова отметила, что нынешние журналисты в ближайшем будущем смогут переходить на позиции специалистов по обучению нейросетей и промт-инженеров.

В дискуссии на сессии «Контент и медиа будущего» также приняли участие генеральный директор digital-агентства «Палиндром» Родион Скрябин, издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь и другие.

В форуме «Культура. Медиа. Цифра» приняли участие около 70 спикеров из более чем 10 стран мира.

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