В США мужчина узнал, что его любимая пекарня принадлежит его родной матери, которая отдала его на усыновление в детстве, пишет NDTV.

Вамарр Хантер из Чикаго узнал, что пекарня, которую он часто посещал, принадлежит его родной матери, Ленор Линдси, отдавшей его на усыновление почти пятьдесят лет назад. По словам мужчины, он всегда хотел с ней встретиться и поговорить, но не подозревал, что это случится при таких обстоятельствах.

Помощь в этой встрече также оказала генеалог Габриэлла Варгас, которая и сообщила Хантеру, что об их родственных связях в Леонор. Специалист обменяла мать и сына контактными данными, чтобы те смогли поговорить сначала друг с другом по телефону.

Ленор, которая сейчас восстанавливается после операции по удалению опухоли в груди, рассказала, что разговор получился «потрясающим».

«Мы просто начали кричать по телефону. Это было безумие», – вспоминает она.

Линдси рассказала, что родила Вамарра в 1974 году, когда была еще студенткой. Она столкнулась с трудностями и отдала его на усыновление. Теперь мать и сын работают вместе в пекарне и планируют передать бизнес будущим поколениям.

Ранее мужчина искавший свою семью 34 года, порвал с ней отношения из-за денег.