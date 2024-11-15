Нижегородский рэпер, который восемь раз пырнул ножом недовольного зрителя, получил срок

В Нижегородской области вынесли приговор 22-летнему рэперу Blurselfie (Артемию), который восемь раз пырнул ножом недовольного зрителя. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в феврале во время выступления исполнителя. Рэпер начал размахивать лезвием, а затем продемонстрировал нацистский жест — это не понравилось одному из зрителей, который выскочил на сцену и ударил артиста по лицу.

После этого за зрителем начали гнаться восемь человек. В какой-то момент сам рэпер напал на мужчину и суммарно восемь раз ударил его ножом. Пять раз из них в пятку.

В отношении исполнителя возбудили уголовное дело по статье о попытке физического устранения. Суд рассмотрел материалы и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима с компенсацией морального вреда потерпевшему в размере 455 тысяч рублей.

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