Петербуржец порезал жену-именинницу ножницами во время застолья

В Петербурге пьяный мужчина набросился с ножницами на жену-именинницу и отправил ее в больницу в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает spb.mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 13 ноября. Супруги отмечали день рождения женщины, употребляя алкоголь. Однако в какой-то момент мужчина схватил ножницы и набросился на жену, нанося ей удары. О драке сообщили в полицию.

В результате пострадавшую женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее множественные колото-резаные раны по всему телу, а также алкогольную интоксикацию.

Нападавшего задержали на месте преступления и доставили в отдел полиции. Отмечается, что мужчина уже находится под следствием за угрозы физически устранить свою супругу. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.

Ранее студентка медколледжа с ножницами напала на преподавательницу из-за отметок.