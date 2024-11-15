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Портал «Чемпионат» принял участие в фестивале спортивного бизнеса Sport.Business.People

Главред «Чемпионата» Опахин: массовые рассылки для привлечения внимания неэффективны

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Sport.Business.People

Массовые рассылки для привлечения внимания спортивных медиа к своим проектам неэффективны, заявил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин в рамках спортивного фестиваля Sport.Business.People.

«Необходим продуманный подход. Во-первых, креативность, наличие оригинальной идеи, которая сможет заинтересовать аудиторию. Во-вторых, важно уделить внимание героям, ведь они – лица проекта», — отметил Опахин.

По его словам, важную роль играет персонализированный подход.

Фестиваль Sport.Business.People проходил в Москве 12 ноября. На нем участники обсуждали развитие массового, любительского и детско-юношеского спорта в России. Официальным информационным партнером деловой конференции стал ведущий спортивный портал Рунета «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co).

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