Детские мероприятия зала «Зарядье» объединят в единый проект

Детские мероприятия, которые проходят в концертном зале «Зарядье», будут объединены в один проект, сообщил гендиректор зала Иван Рудин, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что мероприятия для детей и молодежи занимают особое место в репертуаре зала.

«Объединение в единый проект позволит родителям удобнее планировать культурный досуг своих детей», — сказал Рудин.

Он добавил, что активности в репертуаре рассчитаны на все возрастные категории.

По его словам, самые юные зрители могут посетить бэби-концерты, где можно петь и взаимодействовать с музыкантами.

«Дошкольники и школьники будут в восторге от «Волшебной одиссеи». Для нас работа с детьми – большая ответственность. И ее цель – оставить яркие впечатления от посещения зала «Зарядье», увлечь и заинтересовать ребят миром музыки», — отметил он.