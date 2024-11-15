Подмосковные сестры-подростки обиделись на соперника в игре и обвинили его в изнасиловании

В Подмосковье сестры в возрасте 14 и 17 лет из-за обиды обвинили соперника по игре в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, сестры давно играют в игру Brawl Stars и познакомились там с мужчиной, который представился им 28-летним Алексом из Румынии. В ходе очередной игры соперник выругался на подростков, и они сильно на него обиделись. После этого несовершеннолетние выдумали историю об изнасиловании и рассказали ее своей матери, которая в тот момент находилась вне дома.

Когда женщина вернулась домой, она сообщила дочерям, что подала заявление в полицию. После этого подростки признались, что «пошутили», и их матери вновь пришлось идти в отдел. Однако забрать заявление у россиянки не получилось — теперь ее дочерям придется пройти через судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, а также несколько допросов. Лишь после этого по уголовному делу смогут вынести отказ.

Ранее россиянин изнасиловал иностранку в туалете ресторана в Петербурге.