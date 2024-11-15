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Художник установил рекорд, потратив год на вырезание самой длинной полоски из листа A4

OC: китайский художник установил рекорд, вырезав из листа А4 полоску длиной 108 метров

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Guinness World Records

Художник из Китая установил рекорд, вырезав самую длинную полоску из листа бумаги формата A4, пишет Oddity Central. На это у него ушло больше года.

Китайский мастер оригами Пэй Хаочжэн установил уникальный мировой рекорд, разрезав лист бумаги формата А4 на непрерывную полоску длиной 108,15 метра. На выполнение этого задания у него ушел целый год, включая эксперименты с различными типами бумаги и методами резки. Мужчина и ранее устанавливал рекорды, складывая 100 цветов-оригами из одного листа и создавая самую большую улитку-оригами.

Для достижения своей новой цели он использовал серебристый лист бумаги с зеркальной поверхностью и обнаружил, что резка ножницами оказалась наиболее эффективной. В итоге, после множества попыток, ему удалось создать тонкую полоску, которая в результате была оформлена в произведение искусства. Пэй отметил, что это был личный вызов, исследующий пределы возможностей одного листа.

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