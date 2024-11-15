Таксиста-насильника случайно поймали через шесть лет после преступления

В Красноярске правоохранителям удалось раскрыть преступление 2017 года и поймать мигранта, изнасиловавшего горожанку, благодаря дополнительному расследованию. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

В январе 2017 года в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что подверглась разбойному нападению и изнасилованию со стороны приезжего, который работал в такси. По словам потерпевшей, в тот день она вместе с подругой вызвала машину, чтобы добраться до дома из развлекательного заведения. На крыльце к ним подошел неизвестный, который представился таксистом. Он пригласил женщин в салон, после этого он отвез подругу потерпевшей домой, и направился со второй женщиной в сторону ее дома. Но до конечной точки маршрута доехал не сразу, по пути он свернул в другую сторону, остановил авто, перелез на заднее сиденье и, угрожая пассажирке ножом, изнасиловал ее. Также мужчина похитил у женщины 8 тысяч рублей.

Насильника удалось поймать благодаря тому, что в 2023 году в ходе проверки базы данных геномной информации было установлено совпадение генотипа подозреваемого со следами биологического материала, изъятого с одежды потерпевшей после совершения преступления.

Подозреваемым оказался 31-летний уроженец Республики Таджикистан. Мужчина на тот момент продолжал проживать в краевом центре.

Его вина в преступлении была доказана в суде.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — говорится в пресс-службе ведомства.

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