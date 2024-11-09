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Российский таксист с фальшивыми правами изнасиловал пассажирку, угрожая ей ножом

В Барнауле будут судить таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки

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Shutterstock

В Барнауле перед судом предстанет 23-летний таксист, обвиняемый в изнасиловании пассажирки и использовании поддельных прав. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, в апреле прошлого года местный житель купил поддельное водительское удостоверение и устроился на работу в барнаульское такси. В июне того же года он, везя 28-летнюю пассажирку, свернул с маршрута и завез ее в безлюдное место. Там он изнасиловал женщину, угрожая ей ножом.

Когда он узнал, что стал фигурантом уголовного дела, то попытался скрыться за границей. Однако через год его нашли и экстрадировали в Россию.

Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, соединенном с угрозой физическим устранением, а также в приобретении, хранении, перевозке и использовании заведомо поддельных документов. Материалы направлены в суд.

Ранее россиянку изнасиловали в темном сквере в центре Гусь-Хрустального.

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