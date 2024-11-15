Продажи книг Трампа в России резко выросли после его победы

Россияне стали в несколько раз чаще покупать книги Дональда Трампа после его победы на выборах президента США. Оценить продажи «Газета.Ru» попросила сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис «Литрес».

«В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» интерес к книгам Дональда Трампа в первую неделю после победы на выборах вырос в 2,5 раза в сравнении с предыдущей неделей до объявления результатов выборов», — сообщили в пресс-службе сети.

В сервисе «Литрес» рассказали, что самой популярной книгой 45-го президента США стала «Думай как миллионер».

«Продажи книг о Дональде Трампе после его победы на выборах в США выросли в 5 раз по сравнению с неделей до. Продажи книг, написанных будущим президентом США, также выросли в 5 раз в рассматриваемый период. Самым популярным произведением Трампа стало «Думай как миллиардер. Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще», написанное в соавторстве с Мередит Макивер», — сообщили в «Литрес».

5 ноября прошли выборы президента США. На пост претендовали 45-й президент Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, и действующий вице-президент Камала Харрис — от демократов. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. По данным Associated Press, Трамп набрал 312 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, что байопик о Трампе не выйдет в российский прокат.