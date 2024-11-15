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Россиянин открыл огонь по школьникам, с которыми у него случился конфликт

В Красноуральске мужчина выстрелил в школьников, дети в больнице

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Global Look Press

В Красноуральске конфликт 13-летнего и 14-летнего школьников с местным жителем завершился для них госпитализацией. Об этом сообщает E1.ru в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 14 ноября. По информации издания «4 канал», мужчина открыл огонь по детям со своего участка, стрелял из личной неприязни. Несовершеннолетние самостоятельно обратились за медицинской помощью в местную больницу, откуда их направили сначала в медучреждение Нижнего Тагила, затем — Екатеринбурга. Сейчас, по информации СМИ, их здоровью ничего не угрожает.

В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело о покушении на совершение тяжкого преступления. Расследование находится на особом контроле СК России.

Ранее в Красноярске пьяный мужчина открыл огонь на парковке после ссоры с водителем.

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