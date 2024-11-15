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В Подмосковье продолжают обновлять светофоры

Около 70 светофоров модернизировали и отремонтировали в Подмосковье

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Shutterstock/FOTODOM

Специалисты модернизировали и отремонтировали светофоры на 67 региональных дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, всего с начала года специалисты заменили 67 светофоров в 26 городских округах.

«В рамках модернизации также оборудовали дублирующую сигнал подсветку на Г-образной опоре 12 светофоров, чтобы улучшить их видимость», — сказал он.

Новая светодиодная подсветка появилась в Подольске, Мытищах, Щелкове, Сергиевом Посаде, Фрязино и Люберцах.

Для поддержания функциональности светофоров дорожные службы Подмосковья ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонтные работы. До конца года планируется отремонтировать еще 25 светофоров на региональных дорогах.

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