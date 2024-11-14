Большинство москвичей не доверяют распродажам во время «Черной пятницы»

Большинство москвичей (61%) не доверяют предложениям продавцов во время «черной пятницы». Только каждый десятый опрошенный (9%) верит в рекламные и маркетинговые акции ретейлеров в период распродаж. При этом 30% жителей столицы заявили, что стали меньше верить подобным предложениям за последний год, – таковы результаты опроса ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство участников опроса (63%) сказали, что не планируют совершать покупки во время «черной пятницы» в этом году; еще четверть (26%) – будут покупать, как и прежде; каждый десятый москвич (11%) планирует купить меньше товаров, чем годом ранее.

Цены во время распродаж в сезон «черной пятницы» устраивают лишь каждого пятого опрошенного (19%). Трети респондентов (31%) они не нравятся, так как, по их мнению, они не снизились по сравнению с прошлым годом. Половина москвичей (50%) и вовсе полагают, что они стали выше, чем прежде.

Большинство москвичей хотели бы получить скидки на товары во время «черной пятницы» свыше 50%. Каждого пятого москвича (19%) устроила бы скидка в 90%, еще четверть респондентов (23%) хотят купить товары в сезон распродаж с дисконтом не менее 70%, 28% опрошенных – получить скидку свыше половины стоимости товара, 26% респондентов – скидку от 20% до 50%. Только 4% участников опроса удовлетворились бы дисконтом в размере менее 20% от стоимости предложений на распродажах во время «черной пятницы».

Большинство из тех, кто планирует совершить покупки в сезон распродаж, сделают это онлайн (46%). Посетить магазины в традиционной рознице, чтобы найти выгодные предложения во время «черной пятницы», планируют только 7% опрошенных. При этом почти половина респондентов (47%) из этой группы сказали, что купят товары у тех продавцов, которые предложат лучшую цену.

В то же время половина москвичей (48%) не готова купить товар у незнакомого продавца в сети, даже если цена на него будет намного меньше. Только треть опрошенных (34%) отметили, что попытаются не упустить выгодное предложение и купят товар в неизвестном интернет-магазине, если цена на него будет значительно ниже, чем у конкурентов. Каждый пятый респондент (18%) заявил, что стал осмотрительнее в последнее время и больше не верит в заманчивые предложения, считая их потенциально мошенническими.

Такая осмотрительность москвичей связана с тем, что треть из них уже сталкивалась с обманом при покупках в сети во время «черной пятницы». Чаще всего участников опроса пытались обмануть продавцы на маркетплейсах (27%) и в небольших интернет-магазинах (7%).

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