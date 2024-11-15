Каждый пятый россиянин хочет жить не менее 100 лет

Среди факторов, влияющих на долголетие горожан, 32,8% россиян выделили как негативный «Агрессивное общество». При этом большинство (38,8%) респондентов считают «социальное окружение» самым важным фактором, влияющим на долголетие. Это показало исследование кластера СОЮЗ (Группа Родина), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что мнения о роли семьи в продолжительности жизни разделились. Более 11% опрошенных считают, что секрет долголетия заключается в одиночестве. При этом 32,5% участников опроса уверены, что положительно сказывается на состоянии здоровья наличие семьи. Активную сексуальную жизнь к таким факторам отнесли 10,3% респондентов.

По мнению участников опроса, спорт имеет самое серьезное влияние на продолжительность жизни. Так, почти 35% опрошенных назвали регулярные занятия спортом в качестве положительного фактора. Еще 11,6% респондентов считают, что значительно влияет на количество прожитых лет наличие спортивной инфраструктуры.

Внимания заслуживает возросшее значение эстетической составляющей жилого пространства. Каждый пятый опрошенный (21%) отметил эстетику как позитивный фактор. Около 10% респондентов выбрали хорошую планировку квартиры, 14,5% голосовавших — близость парка и природы к месту проживания.

Лишь 7% участников исследования считают, что отключение внешнего инфополя положительно влияет не только на качество, но и на продолжительность жизни. Воздействие дауншифтинга — осознанного отказа от материальных ценностей — на продолжительность жизни считают положительным только 4,4% респондентов. Среди факторов, которые оказывают влияние на срок жизни человека, меньше всего участников опроса (3,9%) выбрали инсоляцию.

Что касается прогнозов на продолжительность жизни, 20,3% респондентов оптимистично надеются дожить до 100–120 лет. На втором месте по популярности — 29,9% — возраст от 60 до 70 лет. Большая часть респондентов — 37,8% — считают, что доживут до 70–90 лет. Это согласуется с прогнозами Росстата, который ожидает, что в 2024 году показатель продолжительности жизни россиян составит 73,48 года.

Ранее выяснилось, что более трети россиян планируют начать изучение новых иностранных языков в следующем году.