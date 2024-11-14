Более трети россиян планируют начать изучение новых иностранных языков в следующем году

Треть опрошенных россиян (35%) поделились, что хотели бы изучить иностранный язык в следующем году. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В то же время 9 из 10 респондентов считают, что изучение иностранных языков поможет детям сделать хорошую карьеру. По мнению 46% участников исследования, это зависит от конкретной специальности, а 44% уверены в необходимости его изучения в любом случае.

Еще 6% затрудняются ответить, стоит ли подрастающему поколению это делать. 4% участников исследования и вовсе думают, что детям не обязательно изучать иностранные языки.

Самым популярным иностранным языком для изучения детьми является английский, согласно 82% респондентов. Они отмечают, что он остается международным языком коммуникации и используется как основной язык в бизнесе, науке и международных отношениях.

59% выделяют китайский — он может пригодиться из-за экономического роста Китая и его значительным влиянием в мировой экономике.

13% респондентов отмечают арабский (из-за роста экономического и политического влияния стран Ближнего Востока), 9% опрошенных за французский (он в том числе открывает доступ к международному рынку). Еще 5% участников исследования отмечают хинди (из-за роста интереса к индийской культуре в мире), а 3% выделяют португальский (быстрорастущий европейский язык).

77% респондентов отметили, что знание иностранных языков в первую очередь важно для переводчиков. 74% уверены, что специалисты по международным отношениям тоже должны владеть не только родным языком, а 67% опрошенных отметили работников по туризму и гостиничному делу.

Еще 50% участников исследования выделили журналистов и редакторов, 33% — менеджеров по продажам. 30% опрошенных уверены в необходимости знаний иностранного языка среди маркетологов, а 23% — за HR-менеджеров.

В варианте «Другое» респонденты также выделили такие профессии, как программист, инженер, ученый и др.

Ранее выяснилось, что для российской молодежи возможность самореализации оказалась важнее зарплаты.