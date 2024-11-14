Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный колхозник украл трактор и поехал на нем к другу

В Вологодской области мужчина угнал трактор и пытался сбежать на нем от полиции

В Грязовецком округе Вологодской области сотрудники уголовного розыска задержали нетрезвого угонщика трактора. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилось руководство автотранспортного предприятия и сообщило об угоне трактора в деревне Анохино. Ориентировка была передана всем дежурившим постам и нарядам полиции.

Выяснилось, что к угону причастен рабочий местного колхоза. По дороге на место угона полицейские обнаружили на дороге украденный трактор. После непродолжительной погони злоумышленник был остановлен и задержан в деревне Раменье.

Угонщик оказался пьян и объяснил свои действия тем, что хотел съездить на тракторе в гости к приятелю в соседнюю деревню. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее пьяный россиянин угнал экскаватор и поехал на нем в магазин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами