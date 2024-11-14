Пьяный колхозник украл трактор и поехал на нем к другу

В Грязовецком округе Вологодской области сотрудники уголовного розыска задержали нетрезвого угонщика трактора. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилось руководство автотранспортного предприятия и сообщило об угоне трактора в деревне Анохино. Ориентировка была передана всем дежурившим постам и нарядам полиции.

Выяснилось, что к угону причастен рабочий местного колхоза. По дороге на место угона полицейские обнаружили на дороге украденный трактор. После непродолжительной погони злоумышленник был остановлен и задержан в деревне Раменье.

Угонщик оказался пьян и объяснил свои действия тем, что хотел съездить на тракторе в гости к приятелю в соседнюю деревню. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее пьяный россиянин угнал экскаватор и поехал на нем в магазин.