В Свободном пропавшего мальчика нашли в больнице благодаря школьнице

В Свободном 12-летний подросток пропал по дороге из школы, мальчика спасла школьница, которая заметила, что ему стало плохо. Об этом сообщает портал kp.ru.

Инцидент произошел 13 ноября, 12-летний мальчик возвращался из школы, но дома так и не появился. Его родители заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы и к поисковикам.

Школьника удалось отыскать в больнице, куда его госпитализировали с автобусной остановки. Выяснилось, что ребенок поскользнулся, сильно ударился и потерял сознание. Ему на помощь пришла проходившая мимо девочка, она вызвала пострадавшему скорую помощь. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Костромской области нашли на улице двух замерзающих детей. Четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру ночью на улице обнаружил сотрудник полиции. Дети сидели во дворе дома и сильно замерзли. Они рассказали стражу порядка, что отец привел в гости новую знакомую, с которой распивает спиртные напитки. Других родственников у брата и сестры нет, поэтому им пришлось сбежать из дома на улицу. Детей отогрели и накормили, обоих изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

Ранее в Хакасии мужчина похитил ребенка из детского сада.