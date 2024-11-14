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В аэропорту Лос-Анджелеса арестовали британку с футболками, пропитанными метамфетамином

LATimes: аэропорту Лос-Анджелеса арестовали женщину с пропитанными метамфетамином вещами

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Homeland Security Investigations via U.S. District Court

Полиция арестовала британку в аэропорту Лос-Анджелеса с футболками, пропитанными метамфетамином, пишет Los Angeles Times».

Студентка из Великобритании, 20-летняя Мья Сааква-Манте, была арестована в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в ее чемодане сотрудники безопасности обнаружили футболки, пропитанные жидким метамфетамином.

Сааква-Манте остановилась в Лос-Анджелесе всего на два дня, собираясь на встречу со своим парнем в Брисбене, Австралия. Студентка рассказала, что купила футболки в магазине, и предоставила соответствующие чеки. Она утверждала, что не знала о наличии наркотиков.

Женщина была обвинена в незаконном хранении метамфетамина с целью распространения и в настоящее время находится под стражей. Прокуроры опасаются, что она может сбежать из страны.

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