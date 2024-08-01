Ветеран боевых действий ударил знакомого отверткой 26 раз и помирился с ним

Гражданин Узбекистана поссорился со своим знакомым и напал на него с отверткой, сообщили в пресс-службе Лискинского районного суда.

В октябре прошлого года двое мужчин собрались в гостях у своего приятеля и выпили. После застолья хозяин дома ушел спать, а потерпевший остался наедине с товарищем. Вскоре собутыльники поссорились, и обвиняемый ударил оппонента по лицу, а затем нанес еще несколько ударов руками и ногами упавшему на пол мужчине. После этого злоумышленник схватил отвертку, лежавшую на тумбочке, и 26 раз ударил ею пострадавшего в спину.

Когда раненый попытался убежать, нападавший догнал его и вновь избил, но потом заснул, что позволило жертве добраться до дома. Мать мужчины вызвала скорую помощь, и потерпевшего госпитализировали.

Суд признал фигуранта дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью виновным, но вынес приговор с учетом смягчающих обстоятельств. Так, подсудимый указал, что имеет государственные награды и является ветераном боевых действий на Северном Кавказе, а на иждивении у него находится маленький ребенок. Мужчина также частично возместил потерпевшему моральный вред и смог с ним помириться, в итоге его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее военный самовольно покинул службу и изрезал мужчину ножом в Красноярске.