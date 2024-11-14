В Китае арестовали мужчину, который притворялся богатым и влиятельным ради популярности

В Китае юношу арестовали за ложь о получении крупного денежного подарка от бабушки, пишет SCMP.

Как сообщается, молодой китаец привлек внимание, демонстрируя в своем аккаунте в Douyin — китайском аналоге TikTok — роскошные автомобили, драгоценности и антиквариат. В комментариях он пояснил, что на двадцатилетие бабушка подарила ему 180 млн юаней (более 2,4 млрд рублей).

Столкнувшись с недоверием подписчиков, молодой человек опубликовал скриншот банковского счета, на котором якобы лежало 2,4 млрд юаней. Кроме того, он поделился в соцсети письмом о назначении родственника на высокий пост в Госсовете Китая.

В конце октября интернет-полиция из провинции Гуйчжоу сообщила, что мужчина по фамилии Тянь полностью выдумал свою историю и манипулировал фотографиями, чтобы привлечь подписчиков и заработать на онлайн-азартных играх. Его арестовали за нарушение общественного порядка и правил киберпространства.

Ранее участника ограбления задержали благодаря посту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где он хвастался добычей.