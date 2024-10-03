Участника ограбления задержали благодаря посту в Instagram, где он хвастался добычей

В Калифорнии участник ограбления ювелирного магазина признался в преступлении из-за поста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где он хвастался добычей. Об этом пишет People.

Магазин Luxury Jewels в Беверли-Хиллз подвергся ограблению 23 марта 2022 года. Среди драгоценностей, украденных группой неизвестных, было восемь колец, семь пар серег, четыре ожерелья, 19 браслетов и 20 часов на сумму более $2,6 млн.

39-летний Ладелл Тарп, лишь на днях признавший свою вину в преступлении, заявил, что в тот день приехал с группой сообщников к магазину, после чего они «использовали тяжелые инструменты», чтобы разбить витрину и похитить украшения на глазах у покупателей и продавцов. Мужчина отметил, что в момент разбойного нападения был ответственен за наружное наблюдение и выполнял роль сторожа.

Через два дня после произошедшего Тарп выложил в Instagram фотографию группы мужчин, которые хвастались наличными. Он также разместил снимок, на котором человек держит «чрезвычайно большую пачку денег, перевязанную резинкой» с подписью «#MOOD», и рассказывал подписчикам о «своей банде грабителей». Теперь американцу грозит до 20 лет тюрьмы, одному из его сообщников уже вынесли приговор и обязали выплатить более $2 млн.

На днях в центре Парижа ограбили бутик Louis Vuitton. Преступники действовали в ночное время и успели похитить более сотни предметов роскоши. Общая сумма ущерба оценивается в €900 тыс.

Ранее в Подмосковье двое мужчин в лыжных масках ограбили ювелирный магазин быстрее чем за минуту.