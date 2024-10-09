Студентка медколледжа с ножницами напала на преподавательницу из-за отметок

В Новокуйбышевске студентка медицинского колледжа набросилась на преподавательницу с ножницами. Сообщение с такой информацией на условиях анонимности разместил паблик «Черный список| Новокуйбышевск» во «ВКонтакте».

Как утверждает его автор, 4 октября в колледже им. Н. Ляпиной одна из студентов напала на преподавательницу с ножницами. Поводом к агрессии якобы стала не устроившая учащуюся отметка. Женщина успела среагировать на нападение и не пострадала.

Анонимный информатор посетовал, что руководство учебного заведения якобы пыталось не выносить историю в публичное пространство. Автор отметил, что никто не вызывал полицию. Директор якобы переговорила только с родителями девушки.

«Я хочу, чтобы по данному вопросу началось полноценное разбирательство, нападавшую, являющуюся на данный момент прямой угрозой для общества, отправили на принудительное лечение», — заявил автор сообщения.

В администрации заведения и правоохранительных органах информацию не комментировали.

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