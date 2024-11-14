Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге полицейского отправили в колонию строгого режима за взятки

Суд Петербурга приговорил старшего инспектора ГИБДД к 4 годам строгого режима

close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Приморский районный суд Петербурга приговорил старшего инспектора ГИБДД Сергея Лощинина к 4 годам строгого режима за взятки в крупных и особо крупных размерах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В сообщении отмечается, что в 2019 году, работая в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, он за деньги обещал ускорить регистрацию автомобилей для ООО «Центр Автоуслуг». Лощинин получил более 2,5 млн рублей, переводимых на карту, открытую на имя его отца.

Суд учел, что полицейский признал вину, раскаялся и имеет положительные характеристики. Помимо срока, Лощинин обязан выплатить штраф в 4 млн рублей, также он будет лишен права занимать госдолжности в течение 4 лет. Его взяли под стражу в зале суда.

«Лощинин вину полностью признал, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, имеет на иждивении 2-х малолетних детей, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет благодарности и грамоты по месту прохождения службы, был награжден медалью, занимается благотворительностью», — сообщили в пресс-службе.

Накануне двух высокопоставленных сотрудников силовых структур из Таганрога, расположенного в Ростовской области, задержали по подозрению в получении взятки. Одним из них оказался начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по городу Виталий Шмыков.

Ранее бывшего главу Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали за взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами