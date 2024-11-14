В Петербурге полицейского отправили в колонию строгого режима за взятки

Приморский районный суд Петербурга приговорил старшего инспектора ГИБДД Сергея Лощинина к 4 годам строгого режима за взятки в крупных и особо крупных размерах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В сообщении отмечается, что в 2019 году, работая в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, он за деньги обещал ускорить регистрацию автомобилей для ООО «Центр Автоуслуг». Лощинин получил более 2,5 млн рублей, переводимых на карту, открытую на имя его отца.

Суд учел, что полицейский признал вину, раскаялся и имеет положительные характеристики. Помимо срока, Лощинин обязан выплатить штраф в 4 млн рублей, также он будет лишен права занимать госдолжности в течение 4 лет. Его взяли под стражу в зале суда.

«Лощинин вину полностью признал, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, имеет на иждивении 2-х малолетних детей, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет благодарности и грамоты по месту прохождения службы, был награжден медалью, занимается благотворительностью», — сообщили в пресс-службе.

Накануне двух высокопоставленных сотрудников силовых структур из Таганрога, расположенного в Ростовской области, задержали по подозрению в получении взятки. Одним из них оказался начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по городу Виталий Шмыков.

Ранее бывшего главу Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали за взятку.