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Россиянам назвали стимулирующий работу мозга и повышающий настроение напиток

ОСН: какао стимулирует мозг и повышает настроение за счет выработки триптофана

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Depositphotos

Когда хочется чего-то сладкого, можно выпить какао – это вкусный и полезный напиток. В нем много антиоксидантов, он стимулирует работу мозга и способствует выработке гормонов радости, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

На 100 граммов какао-порошка приходится 7 граммов антиоксидантов – больше, чем в чае, кофе или красном вине. В нем много полифенолов, которые защищают клетки от окисления и повреждений и помогают сохранить молодость. Также какао активизируют работу мозга благодаря большему количеству кислорода, который в него поступает. Это ускоряет мыслительный процесс, выяснили ученые.

За счет антиоксидантов какао снижает уровень холестерина и активизирует циркуляцию крови, укрепляя сердечно-сосудистую систему.

Много в этом напитке триптофана – это аминокислота, которая способствует выработке серотонина – гормона радости и снижения стресса. А высокое содержание витаминов группы В помогает сделать человека более продуктивным, отмечают эксперты.

Какао может помочь при желании сладостей, так как в нем содержится хром, снижающий эту тягу. Это также позволяет предотвратить эмоциональное переедание.

Ранее были названы лучшие согревающие напитки России.

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