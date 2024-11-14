Путин утвердил новую редакцию перечня госдолжностей РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утвердил новый сводный перечень государственных должностей в стране. Этот шаг, как указано в документе, направлен на упорядочивание и систематизацию соответствующих должностей, сообщает ТАСС.

Актуальный перечень основан на документе, принятом в 1995 году, который со временем претерпел множество изменений.

В обновленной версии содержится 65 наименований, охватывающих должности от президента Российской Федерации до председателя правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». В сводный перечень также включены такие ключевые позиции, как председатель правительства, его заместители, федеральные министры, а также множество других правительственных постов, чрезвычайные и полномочные послы России, председатели Совета Федерации и Государственной думы, их заместители, главы комитетов, сенаторы, депутаты, а также председатели судов и судьи.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что для занятия государственных должностей необходимы наличие военно-учетной специальности и служба в армии. Он считает, что в будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом службы в Вооруженных силах.

Ранее в ГД поддержали запрет для коррупционеров на работу в госорганах.