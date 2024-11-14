«Перешла границу адекватности»: россиянка избила сверстника сына на улице

Житель Перми утверждает, что мать местного школьника напала на мальчика, у которого ранее был конфликт с ее ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

По информации источника, женщина вместе с сыном подловили жертву на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта, после чего родительница ударила обидчика сына головой о стену, а затем удерживала его, пока сын избивал мальчика. В конце женщина ударила школьника ногой по голове — этот момент удалось снять однокласснику потерпевшего.

Собеседник канала отметил, что семья потерпевшего не может получить записи потасовки с придомовых камер. Также он пожаловался на бездействие правоохранительных органов.

Автор сообщения подчеркнул, что это не первый случай, когда указанная женщина проявляет агрессию к детям, с которыми не ладит ее сын.

«Есть случай, когда она подходила к девочке, ругала ее матом и угрожала тем, что она отправит ее в детский дом, а родителей в тюрьму. Также есть случай, когда эта мама пинала ногой в живот мальчика, который на спортивной площадке подрался с ее сыном», — утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в Сургуте женщина избила чужого ребенка из-за воздушного шарика.