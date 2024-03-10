Россиянка напала на чужого ребенка из-за воздушного шарика

Жительница Сургута напала на ребенка после того, как у ее сына произошел конфликт с другим несовершеннолетним. Об этом сообщает Telegram-канал «МегаТюмень» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около торгового центра «Аура». По словам очевидцев, изначально драка произошла между двумя мальчиками. Позже мать одного из них вмешалась в конфликт, но вместо того, чтобы разнять, стала наносить удары оппоненту сына.

Посетители торгового центра оттащили женщину от ребенка. Несмотря на усилия очевидцев, россиянка еще несколько раз попыталась напасть на ребенка. По словам находившихся на месте людей, причиной конфликта стал воздушный шарик.

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