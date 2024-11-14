Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вспыхнул магазин воздушных шаров с баллонами гелия

360.ru: в Москве вспыхнул магазин воздушных шариков, внутри – баллоны гелия

close
Сергей Аверин/РИА Новости

В Москве загорелся магазин воздушных шаров, расположенный на ул. Новопесчаной. Ситуация осложняется наличием баллонов с гелием, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Источник огня – подсобное помещение. Из офисных помещений на первом этаже вывели всех людей, но в самом здании, на втором уровне которого находится сауна, они еще остались. Сейчас в горящем помещении много дыма, но пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров без жертв.

Накануне в подмосковном поселке Дорохово загорелся гостиничный комплекс, пожар произошел на площади 600 кв. м. Случилось это еще до открытия комплекса для гостей, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в Воронеже загорелся Дворец культуры имени Кирова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами