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Мужчина переоделся в костюм медведя и поцарапал дорогие машины, чтобы получить страховку

NBC News: в США мужчина переоделся в медведя и поцарапал машины ради страховки

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CA Dept of Insurance/Flickr

В США мужчина переоделся в костюм медведя и поцарапал дорогие автомобили, чтобы получить страховые выплаты, пишет NBC News.

Четыре человека из Южной Калифорнии были арестованы за мошенничество со страховкой, заявив, что их автомобили были повреждены медведем, которым на самом деле оказался их приятель, переодетый в костюм животного. Департамент страхования Калифорнии сообщил, что инцидент произошел у озера Эрроухед, где таким же образом был поврежден Rolls-Royce Ghost 2010 года.

После того, как мошенники также подали иски о возмещении ущерба, страховые компании переделали данные клиентов в полицию. Изучив камеры видеонаблюдения, офицеры заметили, что «медведь» двигался «неестественно», поэтому провели дополнительную проверку.

После обыска в доме подозреваемых нашли тот самый костюм медведя. Сообщается, что ущерб, причиненный страховым компаниям, составил $141 тысячу.

Ранее японец отрезал себе палец и хотел получить страховку, но был арестован.

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