Россиянка устроила в квартире питомник для 65 кошек

В Приморском крае правоохранители выселили из квартиры жительницу, которая организовала в ней питомник. Об этом сообщили в Государственном управлении Федеральной службы судебных приставов по региону (ГУФССП).

Женщина много лет разводила в квартире в поселке Тавричанка кошек породы американский керл. Дом, где находится квартира, был признан аварийным, и приморка съехала с жилья в новую квартиру, но старую сохранила для бизнес-проекта. Проверка установила, что женщина приезжала в «питомник» раз в неделю, пренебрегала уборкой — в квартире скопился мусор, размножились тараканы и другие насекомые. Из-за холода, усугубившего ситуацию, находящиеся в таких условиях животные болели. Волонтеры выкупили у гражданки 65 котов, но она не прекратила свою деятельность.

Жители добились выселения женщины из квартиры, но она не торопилась исполнять свои обязательства. После того, как в отношении нарушительницы было возбуждено исполнительное производство, она продала оставшихся 10 котят и покинула жилье.

«Как сообщили защитники животных, в настоящее время все котята нашли новые семьи, где о них заботятся, ухаживают и любят», — рассказали в пресс-службе ГУФССП.

Ранее суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек после жалоб жильцов дома.