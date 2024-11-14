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Освобожденный из-под стражи в суде россиянин совершил две кражи подряд

В Томске освобожденный из-под стражи в суде юноша совершил две кражи подряд

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МВД России

В Томске молодой человек, которого освободили из-под стражи в зале суда, за два последующих дня совершил две кражи. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как уточнили правоохранители, 11 ноября 19-летний уроженец Кемеровской области получил условное лишение свободы за совершенные имущественные преступления. Его освободили в зале суда, после чего он сразу направился в комиссионный магазин на улице Сергея Лазо. Там он попросил у продавца посмотреть смартфон. Заполучив гаджет, юноша убежал.

На следующий день аналогичным образом он украл телефон в сервисном центре на улице Беринга. После этого через несколько часов полицейские задержали подозреваемого в квартире у его знакомого. В отношении молодого кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сбежавший с СВО военный совершил три разбойных нападения за утро.

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